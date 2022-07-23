Новости мира: песчаная буря в Китае и пожар из-за молнии в Техасе

На Китай обрушилась песчаная буря. Урагана такой силы здесь не было уже 20 лет. Стена песка подошла вплотную к скоростной трассе. Водители останавливали машины и прятались под сидения.

В Техасе молния ударила в ветряную турбину. Пламя охватило лопасти, и они начали падать с большой высоты. Кадры, снятые очевидцами, попали в Сеть.



Легкомоторный самолет рухнул в море у побережья Калифорнии. По данным местных СМИ, пилот не справился с управлением из-за сильного ветра. Сам летчик не пострадал, кроме него в самолете никого не было, так что обошлось без пострадавших.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.