Мужчина, затянутый воронкой после обрушения дна бассейна в Израиле, погиб

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Мужчина, которого засосало в воронку, образовавшуюся из-за обрушения дна частного бассейна в Израиле, погиб, сообщают "Вести.ру". Еще один мужчина, которого также затянуло под землю, смог выбраться и остался жив.

ЧП произошло в поселении Кармей Йосеф близ Иерусалима. Во время вечеринки, организованной для сотрудников частной компании, внезапно обвалилось дно бассейна. На месте происшествия в этот момент находились около 50 человек, в самом бассейне купались шестеро.

Уровень воды резко начал снижаться, открылась дыра и образовалась воронка, которая засосала двух человек внутрь подземного водостока. Прибывшие спасатели помогли выбраться 34-летнему мужчине. Он получил легкие травмы нижней части тела. Около четырех часов разыскивали второго мужчину, в результате обнаружили его тело.

Полиция проводит расследование по факту смерти человека и выясняет, была ли у владельцев бассейна соответствующая лицензия.



Ранее в Новосибирске мужчина взялся за поручень лестницы бассейна в сауне и погиб от удара током. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

