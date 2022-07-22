Синоптик рассказал, придет ли в Россию жара из Западной Европы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С пятницы, 21 июля, в России изменится режим погоды из-за приближения отрога высокого давления с запада, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик объяснил, что станет малооблачно и солнечно, прекратятся осадки, а температура повысится. Однако жары, как в Западной Европе не будет, отметил он.

"Может ли наступить в Москве, в центре европейской части России, жара, как в Западной Европе, где температура превышает 40 градусов? <...> Отрог высокого давления будет распространяться с запада, но Москва будет на самом его конце, поэтому погода не будет слишком жаркой. <...> Несусветной жары, как в Великобритании или Испании, не будет", – приводит слова метеоролога ТАСС.

По данным Вильфанда, в пятницу в столице ожидается 25–27 градусов тепла, в субботу – 27–29 градусов, а в воскресенье – 28–30 градусов. По его словам, такие температуры характерны для хорошей летней погоды. Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что июль в Московском регионе мог показаться слишком дождливым, однако пока выпало только 40% от месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что в Португалии из-за аномальной жары погибли около 240 человек, а в 15 департаментах Франции объявили максимальный уровень погодной опасности и разработали план действий, если температура воздуха достигнет 50 градусов.

Впервые в истории красное предупреждение об экстремальной жаре выпустили и в Великобритании. Кроме того, крупнейшая авиабаза Соединенного Королевства ВВС Брайз-Нортон и аэропорт в Лондоне на время приостановили все рейсы, а компании, управляющие работой железнодорожного и общественного транспорта, заявили о возможных задержках из-за перегрева рельсов. Около 200 британских образовательных учреждений отменили занятия или сократили их продолжительность.

