Режим ЧС ввели в Сочи из-за разрушения подпорной стены после схода селя

Фото: телеграм-канал "Сочи Официальный"

Режим ЧС ввели на улице Цюрупы в Сочи, где ночью разрушилась подпорная стена в результате схода селя. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сход селя произошел возле дома 13А по улице Цюрупы.

"В результате обрушения стеною было придавлено 7 легковых автомобилей, жертв среди людей нет. По поручению мэра Сочи, на месте происшествия введен режим ЧС", – говорится в распространенном сообщении.

Ночью на место инцидента выезжал глава города Алексей Копайгородский. Он оценил масштаб происшествия.

В настоящее время на участке расчищают придомовую территорию от обломков стены.

Накануне в Сочи развернули оперативный штаб из-за наводнения, которое возникло в результате непогоды. На курорте третий день действует штормовое предупреждение. Жителям и гостям города рекомендовали принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды. Пляжи временно закрыли для купания.

