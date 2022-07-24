СК организовал проверку по факту гибели женщины в Сочи

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Следователи организовали проверку после гибели женщины в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, вечером 23 июля погибшая находилась возле пересечения улиц Донской и Пасечной. Из-за обильных осадков одна из припаркованных машин была смыта потоком воды.

"(Автомобиль) начал неконтролируемое движение, и женщина оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением. В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе личности погибшей", – говорится в сообщении.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

О смерти женщины в результате сильных ливней в Сочи в ночь на воскресенье, 24 июля, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. Он принес глубочайшие соболезнования родным и близким.

Накануне в Сочи развернули оперативный штаб из-за наводнения, которое возникло в результате непогоды. На курорте третий день действует штормовое предупреждение. Жителям и гостям города рекомендовали принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды. Пляжи временно закрыли для купания.

