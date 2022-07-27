Ребенку в детсаду в Вологде на ужин дали булку с осколком стекла внутри

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Воспитаннику детского сада Вологды на ужин досталась булка с осколком стекла внутри, сообщается в телеграм-канале администрации города.

"Осколок стекла был найден в ломте батона "Нарезной", который был подан на ужин в одной из групп. Ребенок не пострадал", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенок разломил кусок хлеба и заметил там кусок стекла.

В администрации сообщили об изъятии партии выпущенных на Вологодском хлебокомбинате и поставленных в детсад частным предпринимателем батонов из всех дошкольных учреждений города.

Об инциденте были уведомлены поставщик и производитель.

"В адрес поставщика направлена претензия по качеству продукции. Ведется проверка", – добавили в городской администрации.

Ранее сообщалось, что штукатурка упала в детском саду в Видном 27 июля. В результате пострадали три человека. Замглавы округа Видное Татьяна Квасникова выезжала на место происшествия.