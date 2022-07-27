МЧС предупредило москвичей о граде и ветре до 20 метров в секунду в ближайшие часы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца суток 27 июля местами в Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 20 метров в секунду", – говорится в сообщении.
В связи с этим в ведомстве призвали водителей снижать скорость движения на дорогах, увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать резких маневров, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
В комплексе городского хозяйства Москвы также призвали жителей столицы быть предельно внимательными на улице, не парковать транспортные средства и не укрываться под деревьями.
Ранее сообщалось, что в Москве за два дня, 27 и 28 июля, может выпасть до 40 миллиметров осадков. Городские службы находятся в режиме повышенной готовности.
Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что предназначенные для ликвидации последствий непогоды силы переведены в готовность, 1,5 тысячи аварийных бригад находятся на круглосуточном дежурстве для оперативного выезда при повреждениях линий электропередачи, падении деревьев и других инцидентов. В то же время электросетевым организациям поручено подготовить источники аварийного питания.
Ливень с грозой и шквалистым ветром придет в Москву
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