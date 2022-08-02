Мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажки в Отрадном

В Отрадном мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажки в Высоковольтном проезде. Соседи, которые и сняли все на видео, говорят, что стрельба велась в сторону детской площадки.

К счастью, обошлось без пострадавших. Мужчину уже задержали полицейские. У него изъяли пневматическую винтовку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.