22 сентября, 05:48

Транспорт

Ограничения сняты в аэропортах Волгограда, Иваново и Ярославля

Ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в аэропортах Волгограда, Иваново и Ярославля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Волгоград. В данный момент воздушные гавани восстанавливают график полетов.

Росавиация и Минтранс разработали правила взаимодействия при введении временного запрета на использование воздушного пространства. В регламенте прописано межведомственное взаимодействие, в том числе по линии федеральных органов исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что россиянам будут компенсировать отмененные полеты. Делать это планируется за счет уменьшения отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности на 0,25%. Соответствующее решение утвердило правительство.

Эксперты заявили о возможной стабилизации цен на авиабилеты в Краснодар

