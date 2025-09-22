22 сентября, 05:48Транспорт
Ограничения сняты в аэропортах Волгограда, Иваново и Ярославля
Фото: depositphotos/Shebeko
Ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в аэропортах Волгограда, Иваново и Ярославля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Волгоград. В данный момент воздушные гавани восстанавливают график полетов.
Росавиация и Минтранс разработали правила взаимодействия при введении временного запрета на использование воздушного пространства. В регламенте прописано межведомственное взаимодействие, в том числе по линии федеральных органов исполнительной власти.
Ранее сообщалось, что россиянам будут компенсировать отмененные полеты. Делать это планируется за счет уменьшения отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности на 0,25%. Соответствующее решение утвердило правительство.
Эксперты заявили о возможной стабилизации цен на авиабилеты в Краснодар