Несколько домов повреждены при атаке БПЛА в Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Гражданская инфраструктура пострадала в результате воздушной атаки ВСУ в Ростове-на-Дону и Батайске. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В частности, в Ростове повреждения получила строящаяся многоэтажка, а в Батайске произошел пожар в двух частных домах. На места ЧП уже выехали дежурно-спасательные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Вечером 17 декабря силы ПВО ликвидировали 30 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Вражеские дроны были уничтожены в Крыму и над акваторией Черного моря.

Ранее в Славянском районе Краснодарского края была приостановлена работа 21 детского сада и 3 школ из-за отключения воды, электричества и тепла после атаки беспилотников.