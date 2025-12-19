День траура объявлен 19 декабря в Батайске после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Валентин Кукин"

Власти Батайска объявили 19 декабря днем траура в связи с атакой украинских дронов по региону в ночь на четверг, 18 декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Валентин Кукин.

Он рассказал, что в результате атаки погибли и пострадали мирные жители. В этот день в городе будут приспущены флаги. Культурные и другие учреждения получили рекомендации не проводить развлекательные и праздничные программы.

"Прошу батайчан с уважением отнестись к объявленному трауру, по возможности воздержаться сегодня от шумных празднований и громкой музыки", – написал глава города.

Кукин также выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал, что город окажет всю необходимую поддержку их семьям.

Ранее 3 мирных жителя погибли в результате ночной атаки беспилотников на Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. В частности, при атаке на ростовский порт загорелся один из танкеров. 2 члена экипажа, находившиеся на борту, погибли, еще 3 получили различные травмы.

В Батайске ранения получили 7 человек: 4 оказали помощь на месте, оставшихся госпитализировали. Одного из пострадавших врачам не удалось спасти.

