Владимир Путин признался, что действительно ездит инкогнито сам за рулем

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин рассказал, что действительно сам ездит по Москве за рулем инкогнито.

Однако президент РФ уточнил, что такое происходит очень редко.

"Я просто сказал, что иногда езжу без всякого сопровождения ДПС и так далее. Скорее чаще вот так", – отметил российский лидер во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Ранее глава государства уже заявлял, что иногда ездит "по-тихому" – без кортежей и мигалок. Путин добавил, что лично видит проблемы с движением курьеров по Москве, когда проезжает по улицам. Также он рассказывал, что ему редко удается погулять по столице.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объясняя слова российского лидера, заявлял, что Путин так же водит машину, "как и все". На уточняющий вопрос о том, может ли любой в Москве увидеть главу государства за рулем, Песков ответил: "Увидеть – вряд ли".

