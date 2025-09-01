Песков объяснил "родными стенами" беседу Путина и Моди в Aurus

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил "родными стенами" разговор Владимира Путина с премьером Индии Нарендрой Моди в автомобиле Aurus. Комментарий опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

По словам представителя Кремля, они еще до официального старта переговоров провели беседу в машине, чтобы не прерывать важный разговор.

"Когда идет важное обсуждение, просто нет времени отрываться на переходы, переезды и так далее. Им там комфортно, и поэтому они продолжали общение. Но повестка действительно более чем насыщенная", – подчеркнул Песков.

Первые в 2025 году переговоры Путина и Моди состоялись в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине 1 сентября. Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании призвал страны совместно противостоять блоковой конфронтации и травле, а также защищать миропорядок.

Во время личной встречи Путин и Моди поговорили по поводу сотрудничества в сферах экономики, финансов и энергетики. В ходе беседы премьер Индии обратил внимание на то, что взаимодействие его страны с Россией играет важную роль не только для двух народов, но и для глобального мира, а также для его процветания.

