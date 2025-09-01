Песков объяснил китайские номера на машине Путина в Тяньцзине

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему на машине Aurus Владимира Путина во время его рабочего визита в Тяньцзинь появились китайские номера. Свой комментарий он дал в интервью сайту "Комсомольской правды".

"В Китае – всегда только с китайскими номерами", – отметил Песков, назвав данную практику обычной.

Путин прилетел в Тяньцзинь 31 августа в рамках четырехдневного рабочего визита. В частности, он посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел 1 сентября.

По его итогам была принята Тяньцзиньская декларация. Представители ШОС в том числе решительно осудили военные удары Израиля и США по Ирану, а также действия, которые привели к гуманитарной катастрофе в секторе Газа.

В Кремле не исключили, что Путин может провести дополнительные встречи с разными главами государств и представителями правительств 1 сентября в рамках саммита ШОС.

Кроме того, российский лидер планирует посетить Пекин. Там Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут российско-китайские переговоры. Президент России и председатель Китая уже провели небольшой разговор, обсудив последние контакты Москвы и Вашингтона.

