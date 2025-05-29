Путин предоставил вдове экс-премьера Японии Синдзо Абэ свой Aurus

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Владимир Путин предоставил вдове бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ – Акиу Абэ свой Aurus. Об этом в телеграм-канале рассказал журналист Павел Зарубин.

Президент предоставил свою машину, чтобы Абэ переехала из Кремля в Большой театр.

Путин принял вдову бывшего японского премьер-министра в четверг, 29 мая. В ходе встречи российский лидер заявил, что супруг Абэ сделал многое для развития отношений между Россией и Японией. Он также выразил уверенность, что политик искренне стремился к полному восстановлению отношений между странами.

Москва и Токио в период премьерства Абэ смогли серьезно продвинуться по пути к миру, но нынешняя политическая ситуация уже иная, добавил президент России.

Абэ возглавлял японское правительство в 2006–2007 и 2012–2020 годах. В июле 2022 года 41-летний японец дважды выстрелил в политика из самодельного оружия. Абэ доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его.

В общей сложности японский премьер встречался с российским президентом 27 раз, а их отношения были по-настоящему дружескими, указывал глава МИД России Сергей Лавров.