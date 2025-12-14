Песков рассказал, что Путин любит ездить за рулем

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Владимир Путин любит самостоятельно водить машину. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Отрывок их беседы приведен в телеграм-канале представителя СМИ.

Ранее глава государства рассказал, что иногда ездит "по-тихому" – без кортежей и мигалок. Пресс-секретарь президента РФ объяснил слова российского лидера, заявив, что тот так же водит машину, "как и все".

На уточняющий вопрос о том, может ли любой в Москве увидеть Путина за рулем, Песков ответил: "Увидеть – вряд ли".

Затронув тему управления автомобилем, президент РФ сообщал, что лично видит проблемы с движением курьеров по Москве, когда проезжает по улицам. Также Путин рассказывал, что ему редко удается погулять по столице.

