19 декабря, 13:58

Политика

Путин заявил, что РФ согласна на переговоры и завершение украинского конфликта

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Россия готова к переговорам, а также согласна на завершение конфликта на Украине, заявил Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Глава государства обратил внимание, что Россия долго не признавала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Однако после нереализации Минских соглашений Москва была вынуждена использовать свои войска для завершения конфликта, начавшегося после госпереворота на Украине, подчеркнул Путин.

"Мяч (в вопросе урегулирования на Украине. – Прим. ред.) целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов, так скажем, прежде всего главарей киевского режима и их, в данном случае и прежде всего, европейских спонсоров", – указал президент.

Вместе с тем Путин обратил внимание, что для завершения конфликта значительные усилия прилагает президент США Дональд Трамп. Глава государства также выразил уверенность в том, что американский лидер делает это абсолютно искренне.

Также Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва считать себя ответственной за гибель украинцев и россиян в следующем году при отказе от мирного плана США, заявил, что такого чувства не возникнет, так как не Россия "начинала эту войну".

Ранее Трамп раскритиковал Украину за медлительность в рамках переговоров. После этого глава украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что Киев ждут "либо плохие, либо очень плохие" условия мирного соглашения, либо соглашения не будет вообще. Путин тем временем заявлял, что Россия пока не видит готовности Украины обсуждать территориальный вопрос.

Большая пресс-конференция и прямая линия российского президента проходят в Гостином Дворе. Число вопросов в этом году составило практически 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

Прием обращений будет длиться до окончания прямой линии. Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

