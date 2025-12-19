Форма поиска по сайту

19 декабря, 14:02

Экономика

Путин назвал опасным регулирование государством цен на продукты

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал опасным и сложным регулирование государством цен на продукты.

По словам главы государства, как только государство начинает регулировать цены на продукты, то товар сразу исчезает.

"В условиях рыночной экономики это именно такой результат, как правило, получается", – заявил российский лидер, отвечая на вопрос, когда стоимость рыбы станет доступной и будет регулироваться государством.

При этом он указал, что есть сферы, где подобное регулирование необходимо, например, в области жизненно важных препаратов.

"Там есть планка, выше которой подниматься нельзя. Но вот для обычного товара это сложная история", – уточнил Путин.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призывал продавать рыбу в РФ по четвергам со скидкой 50%. По его словам, выгоду получат не только россияне, но и поставщики. Он отметил, что торговля "отобьет свое" за счет роста продаж.

Миронов также обратил внимание на то, что цены на рыбу растут так, что минтай "становится деликатесом". В связи с этим необходимо принять комплекс мер, от логистики до регулирования экспорта, уверен парламентарий. Однако когда будут предприняты соответствующие шаги и скажутся ли они на доступности цен – неизвестно.

Большая пресс-конференция и прямая линия президента РФ проходит в Гостином Дворе. В этом году число вопросов от россиян составило почти 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

Прием обращений продлится вплоть до окончания прямой линии. Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

