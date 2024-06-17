Ивановские десантники сбили украинские БПЛА в Часовом Яре в ДНР

Ивановские десантники сбили украинские ударные и разведывательные БПЛА в Часовом Яре в ДНР. Известно, что российская армия зачищает "Канал" – первый рубеж обороны ВСУ в городе.

Кроме того, экипажи танков Т-90 группировки войск "Запад" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками. И в этом же секторе по опорному пункту ВСУ нанесли удар истребители-бомбардировщики Су-34. Подробнее о том, что случилось за сутки в зоне проведения СВО, – в эфире телеканала Москва 24.

