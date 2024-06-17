Новости регионов: ливень и гроза с ураганным ветром прошли в Омске

Сильный ливень с грозой и ураганным ветром, который ломал деревья, обрушились на Омск. В некоторых районах выпал град. В соцсетях писали о молниях, попавших в жилой дом. Известно, что в региональном МЧС о непогоде предупредили заранее.

Тем временем в Якутии спасатели борются с лесными пожарами. За 15 и 16 июня их площадь выросла на 20 тысяч гектаров. На территории региона с 11 июня установлен режим ЧС. Увеличение числа возгораний специалисты связывают с частыми грозами.

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