Песков: РФ понимает, кто стоит за атакой по Севастополю

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В Кремле понимают, кто стоит за "варварской атакой" по Севастополю. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "Газета.ру".

На вопрос, являются ли атаки в Крыму и Дагестане преступлениями одного ряда, политик ответил, что ничего не может сказать на этот счет. Он напомнил, что Владимир Путин уже говорил, кто наводит ракеты на цели и обеспечивает пуски.

"Спрашивайте у моих коллег в Европе, в Вашингтоне", – сказал Песков.

Также на вопрос о причастности украинцев к атаке по Севастополю пресс-секретарь ответил утвердительно.

23 июня украинская армия атаковала Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS. Российская ПВО сбила четыре из них, однако пятая после ликвидации отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.

В результате атаки пострадали 153 человека, из них 27 – дети. Еще четыре человека погибли, в том числе два ребенка, уточнил губернатор города Михаил Развожаев.

Также замдиректора по медчасти Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Андрей Колодкин сообщил, что 21 пострадавший, в том числе 11 детей, будут доставлены в Москву с помощью борта МЧС.

Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Республике Крым днем траура. Отменены все массовые мероприятия.