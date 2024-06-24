Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе

Фото: телеграм-канал "Чп / Севастополь"

Водитель автобуса Александр помог мирным гражданам выбраться из-под обстрелов в Севастополе. Об этом сообщает газета "Известия".

"Ехал с площади Захарова в сторону Учкуевки, пляжа. Пока ехал вниз, прогремели взрывы. Приехал вниз, начали уже выбегать оттуда люди с круглыми глазами, напуганные. Начал их вывозить, действовал по обстановке", – вспоминает он.

Мужчина самостоятельно принял решение, что должен помочь людям. Затем он доложил о случившемся начальнику, который поддержал его инициативу. Александр подчеркнул, что никаких денег он не требовал от пассажиров, с безвозмездной помощью согласилось и руководство. Водитель признался, что до сих пор находится в замешательстве после случившихся обстрелов.

Украинские силы атаковали Севастополь с помощью ракет ATACMS 23 июня. В результате обстрелов пострадал 151 человек, 82 – госпитализированы. Кроме того, скончались пять человек.

Следственный комитет расследует уголовное дело о теракте. В Севастополе действует режим ЧС.

Минобороны РФ обвинило в произошедшем Вашингтон. Там объяснили, что полеты ATACMS рассчитываются американскими специалистами.

Однако позднее в США раскритиковали ракетный удар по Севастополю. В американском конгрессе заявили, что этого не должно было случиться.

