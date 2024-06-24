Конгрессвумен Грин раскритиковала удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю

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Вашингтон осудил ракетный удар ВСУ по Севастополю. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на заявление члена палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в социальной сети X.

По ее словам, этого не должно было случиться.

"Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде. Единственная граница, которую должны защищать американские военные, – это наша собственная граница, а конституция обязывает федеральное правительство защищать штаты", – говорится в публикации.

В свою очередь, советник губернатора Севастополя Анастасия Преловская в беседе с РИА Новости уточнила, что попавшие под удар пляжи оцеплены. Такое положение сохраняется до особого распоряжения, добавила она.

Преловская рассказала, что в разных частях города в результате атаки произошло семь возгораний. Их удалось оперативно локализовать.

ВСУ атаковали Севастополь 23 июня. Некоторые источники утверждают, что ракеты запускались из района Николаева.

Согласно последним данным, число пострадавших увеличилось до 151, 82 человека госпитализированы. Кроме того, скончались четыре человека. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.

В российском оборонном ведомстве ответственность за произошедшее возложили на Соединенные Штаты. Там объяснили, что полеты ATACMS рассчитываются американскими специалистами.

Заместитель официального представители генсека ООН Фархан Хак призвал избегать жертв среди гражданского населения.

