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13 июля, 09:30

Транспорт

"Актуальный репортаж": Казанскому вокзалу исполнилось 110 лет

"Актуальный репортаж": Казанскому вокзалу исполнилось 110 лет

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Крупнейшему вокзалу столицы – Казанскому – исполнилось 110 лет. Спустя годы он по-прежнему остается одним из самых красивых и востребованных железнодорожных вокзалов Москвы. Ежедневно оттуда отправляются сотни поездов.

А еще туда можно отправиться просто на экскурсию, подняться на смотровую площадку и увидеть площадь трех вокзалов, знаменитые сталинки и останкинскую башню. Чем еще интересен Казанский вокзал – в эфире телеканала Москва 24.

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