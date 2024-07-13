"Актуальный репортаж": Казанскому вокзалу исполнилось 110 лет

Крупнейшему вокзалу столицы – Казанскому – исполнилось 110 лет. Спустя годы он по-прежнему остается одним из самых красивых и востребованных железнодорожных вокзалов Москвы. Ежедневно оттуда отправляются сотни поездов.

А еще туда можно отправиться просто на экскурсию, подняться на смотровую площадку и увидеть площадь трех вокзалов, знаменитые сталинки и останкинскую башню. Чем еще интересен Казанский вокзал – в эфире телеканала Москва 24.

