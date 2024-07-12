Самолет SSJ New совершил испытательный полет и успешно сел в Раменском

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Самолет Sukhoi Superjet New совершил плановый испытательный полет, после чего успешно сел на аэродроме в Раменском, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Речь идет о самолете c бортовым номером 97001. Лайнер приземлился без происшествий.

12 июля Sukhoi Superjet 100 упал в лесном массиве в Коломенском районе Московской области. По информации СМИ, самолет, принадлежащий "Газпромавиа", вылетел из аэропорта Жуковский, через некоторое время он подал сигнал бедствия. Лайнер пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. При заходе на третий круг он упал, после чего взорвался.

Воздушное судно выполняло тестовый полет после планового ремонта. В результате инцидента погибли три члена экипажа, которые находились в самолете. Пассажиров на борту не было. Никто среди граждан не пострадал.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое привело к гибели двух или более лиц по неосторожности.