Новости мира: самолет не смог взлететь в аэропорту Бишкека и при торможении порвал шасси

Самолет с пассажирами не смог взлететь в аэропорту в Бишкеке и при торможении порвал шасси. Лайнер начал набирать скорость для взлета, но не смог подняться в воздух, после чего начал резко тормозить. Так как места на полосе оставалось мало, при экстренном торможении покрышки шасси разорвало. Пассажиры не пострадали.

В Канаде загорелась англиканская церковь вместе с десятками картин – все они были уничтожены. Пожар нанес значительный структурный ущерб и разрушил крышу. В полиции сообщают, что пострадавших нет, а причина возгорания остается неизвестной.

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