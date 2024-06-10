Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 09:45

В мире

Новости мира: самолет не смог взлететь в аэропорту Бишкека и при торможении порвал шасси

Новости мира: самолет не смог взлететь в аэропорту Бишкека и при торможении порвал шасси

Новости мира: град снес часть носовой кабины самолета Austrian Airlines

Новости мира: демонстрации в поддержку Палестины прошли в городах Великобритании

Новости мира: масштабные демонстрации в поддержку Палестины прошли в Великобритании

Новости мира: терраса популярного бара обрушилась в Мексике

Новости мира: терраса популярного бара обрушилась в Мексике

Новости мира: НАТО отказалась от создания фонда для Украины на сто миллиардов евро

Новости мира: более 50 человек предстали перед судом в Конго по обвинению в госперевороте

Новости мира: власти Австралии призвали эвакуироваться жителей из-за паводка

Новости мира: премьер Словакии Фицо не поверил, что в него стрелял "одинокий сумасшедший"

Самолет с пассажирами не смог взлететь в аэропорту в Бишкеке и при торможении порвал шасси. Лайнер начал набирать скорость для взлета, но не смог подняться в воздух, после чего начал резко тормозить. Так как места на полосе оставалось мало, при экстренном торможении покрышки шасси разорвало. Пассажиры не пострадали.

В Канаде загорелась англиканская церковь вместе с десятками картин – все они были уничтожены. Пожар нанес значительный структурный ущерб и разрушил крышу. В полиции сообщают, что пострадавших нет, а причина возгорания остается неизвестной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика