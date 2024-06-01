Боррель заявил, что у ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что у ЕС нет доказательств того, что из Китая в РФ якобы поставляется оружие, сообщает ria.ruРИА Новости.

Он напомнил, что Пекин обязался не поставлять оружие Москве.

Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что у Лондона и Вашингтона якобы есть доказательства того, что Китай поставляет или собирается начать поставки вооружений в Россию для использования в конфликте на Украине.

До этого глава госдепартамента США Энтони Блинкен заявлял, что США не имеют данных о том, что Китай поставлял оружие России, но обвинил Пекин в поддержке оборонно-промышленного сектора РФ.

Также Блинкен пригрозил КНР последствиями за поддержку РФ. После него попытку отговорить Китай сотрудничать с Россией предпринял президент Франции Эммануэль Макрон. На что председатель КНР Си Цзиньпин "рассерженно" отреагировал. Уточняется, что глава КНР также якобы решительно выступил против критики отношений страны с Россией.

