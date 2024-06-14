14 июня, 16:45Транспорт
Современные лидары установили на беспилотном трамвае в столице
Беспилотный трамвай появился на столичных улицах, пока он ездит без пассажиров. Его работу продолжают тестировать специалисты. На новом транспорте установлены современные лидары – это приборы, с помощью которых измеряется расстояние путем излучения света. Эти устройства позволяют точно получить данные о местоположении и обеспечивают обзор на 360 градусов.
Ожидается, что до конца 2024 года в тестовом режиме трамвай начнет полностью управлять процессом движения. Водитель будет страховать его действия.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.