Современные лидары установили на беспилотном трамвае в столице

Беспилотный трамвай появился на столичных улицах, пока он ездит без пассажиров. Его работу продолжают тестировать специалисты. На новом транспорте установлены современные лидары – это приборы, с помощью которых измеряется расстояние путем излучения света. Эти устройства позволяют точно получить данные о местоположении и обеспечивают обзор на 360 градусов.

Ожидается, что до конца 2024 года в тестовом режиме трамвай начнет полностью управлять процессом движения. Водитель будет страховать его действия.

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