Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 08:30

Транспорт

"Мой район. Новости": беспилотный трамвай с пассажирами проедет в Москве уже в этом году

"Мой район. Новости": беспилотный трамвай с пассажирами проедет в Москве уже в этом году

Новости мира: град снес часть носовой кабины самолета Austrian Airlines

В Москве появилось 15 новых и объединенных маршрутов наземного транспорта

Расписание движения поездов изменится на МЦД-2 10 и 11 июня

Международный ралли-марафон" Шелковый путь" стартует 5 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 июня

Новый веломаршрут обустроят на территории Южного порта

Собянин: парковка на улицах Москвы в День России будет бесплатной

Собянин: столичные производства укрепили свой технологический суверенитет

Собянин рассказал об используемой в метро продукции от столичных промышленников

Тестировать беспилотный трамвай с пассажирами на улицах Москвы начнут до конца текущего года по маршруту № 10 – от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская".

Первый в России беспилотный трамвай проехал уже свыше 100 километров по улицам Москвы. Во время движения он собирает информацию по камерам для обучения нейросети. Это помогает улучшить распознавание машин, пешеходов, светофоров, дорожных знаков и исключать ошибки.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика