"Мой район. Новости": беспилотный трамвай с пассажирами проедет в Москве уже в этом году

Тестировать беспилотный трамвай с пассажирами на улицах Москвы начнут до конца текущего года по маршруту № 10 – от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская".

Первый в России беспилотный трамвай проехал уже свыше 100 километров по улицам Москвы. Во время движения он собирает информацию по камерам для обучения нейросети. Это помогает улучшить распознавание машин, пешеходов, светофоров, дорожных знаков и исключать ошибки.

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