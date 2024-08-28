"Моя Москва": Николай Денисов. Часть 2

Николай Денисов родился в простой рабочей семье в Москве. Он рос на улице, не любил школу, спал на уроках, и в пятом классе остался на второй год. Его хулиганства нередко заканчивались приводами в милицию. Все могло закончиться печально, но однажды жизнь сделала резкий поворот.

Прогуливаясь по местам своего детства в Даниловском районе, актер и режиссер расскажет, как подражал космонавтам, где находится его судьбоносная дорожка и какая она – Москва Николая Денисова.

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