Актриса Полина Максимова рассказала, что помогает ей сохранять молодость

По словам Полины Максимовой, она пока не может принять то, что ей уже 35 лет. Актриса подчеркнула, что еще в студенчестве в театральном институте ее научили беречь в себе ребенка и открыто смотреть на мир.

При этом Максимова призналась, что в детстве она никогда не улыбалась. Из-за этого ее педиатр называл ее "прокурором".

Большое интервью с Полиной Максимовой выйдет во вторник, 29 октября, в эфире телеканала Москва 24.