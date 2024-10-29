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29 октября, 11:30

Культура

Актриса Полина Максимова рассказала, что помогает ей сохранять молодость

Актриса Полина Максимова рассказала, что помогает ей сохранять молодость

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По словам Полины Максимовой, она пока не может принять то, что ей уже 35 лет. Актриса подчеркнула, что еще в студенчестве в театральном институте ее научили беречь в себе ребенка и открыто смотреть на мир.

При этом Максимова призналась, что в детстве она никогда не улыбалась. Из-за этого ее педиатр называл ее "прокурором".

Большое интервью с Полиной Максимовой выйдет во вторник, 29 октября, в эфире телеканала Москва 24.

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