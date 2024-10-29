29 октября, 11:30Культура
Актриса Полина Максимова рассказала, что помогает ей сохранять молодость
По словам Полины Максимовой, она пока не может принять то, что ей уже 35 лет. Актриса подчеркнула, что еще в студенчестве в театральном институте ее научили беречь в себе ребенка и открыто смотреть на мир.
При этом Максимова призналась, что в детстве она никогда не улыбалась. Из-за этого ее педиатр называл ее "прокурором".
Большое интервью с Полиной Максимовой выйдет во вторник, 29 октября, в эфире телеканала Москва 24.