Адвокат Депардье потребовал отложить слушания по делу о домогательствах на полгода

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Сторона защиты актера Жерара Депардье будет просить суд перенести слушания по делу актера на полгода. Об этом его адвокат Жереми Ассу рассказал BFMTV.

"Врачи запретили Депардье присутствовать на слушаниях сегодня по состоянию здоровья. В то же время он не исключает своего участия в процессе после выздоровления. Поэтому мы потребуем отложить процесс", – объяснил правозащитник.

О задержании Депардье стало известно 29 апреля. Его заключили под стражу в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми двумя женщинами. В тот же день актеру была "вручена повестка в исправительный суд".

Вечером того же дня Депардье выпустили из коммиссариата полиции.

В августе прокуратура Парижа потребовала начать судебный процесс в отношении французского актера по делу о домогательствах.