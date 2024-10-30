Историческая программа пройдет в кинопарке "Москино" в честь Дня народного единства

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В праздничные выходные, 3 и 4 ноября, в кинопарке "Москино" пройдет масштабная историческая реконструкция ко Дню народного единства. Этот праздник посвящен освобождению Москвы от польско-литовской оккупации в 1612 году. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В ходе празднования москвичи и гости города смогут перенестись в те времена, узнать больше о быте жителей и своими глазами увидеть, как ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского сражалось с интервентами.

По словам Сергуниной, в воссоздании обстановки и событий XVII века поучаствуют 150 реконструкторов из Москвы, Вологды, Нижнего Новгорода, Тольятти и Калуги. Для гостей подготовили свыше 60 исторических шоу, мастер-классов, лекций, концертов и спектаклей.

Основная часть программы запланирована в декорациях "Соборная площадь". Так, 3 и 4 ноября в 11:00 посетители могут понаблюдать за парадом войск, в 12:00 – за выступлениями конных всадников, в 13:00 – за маневрами и строевой подготовкой стрельцов и пикинеров.

Самой масштабной станет реконструкция решающей битвы второго народного ополчения под предводительством князя Пожарского с польско-литовской армией, победа в которой смогла вывести страну из Смуты. Начало в 17:00.

Помимо этого, с 10:00 до 18:00 будут проходить ремесленные занятия и интерактивы. На территории появятся лагерь, командная ставка, народный театр, лучный тир, монетный и печатный дворы. Мастера предложат желающим освоить кузнечное и гончарное искусства, каллиграфию, а также попробовать себя в метании аркана и пикинерском деле.

В рамках праздника будут представления артистов придворного и кукольного театров, лекции о музыкальных инструментах тех времен и старинные народные игры. Также подготовлены экскурсионные маршруты по выставкам национальных костюмов, военного снаряжения и быта горожан XVII века.

На площадке "Театр Гонзаги" в выходные в 12:00 выступят музыканты и танцоры. В воскресенье, 3 ноября, в 17:00 состоится встреча с продюсером и режиссером Эдуардом Бояковым, который в декабре выпустит в кинопарке мультимедийное шоу, сюжет которого связан с событиями Смутного времени.

В декорациях "Уездный город" 3 и 4 ноября гости увидят иммерсивный спектакль по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова "12 стульев". Кроме того, в других локациях посетители могут поучаствовать в съемках сцен по мотивам известных фильмов, таких как "Человек с бульвара Капуцинов" и "Буратино", а также сфотографироваться в образах героев кинокартин.

Между тем 4 ноября на всех столичных улицах можно будет бесплатно парковать автомобиль. Кроме того, 3-го числа в Москве станет действовать воскресный режим: парковка останется платной только на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме во все дни.