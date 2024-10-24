Москвичам рассказали о работе локейшен-скаута в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Найти живописные пейзажи, советские квартиры, маленькие улочки, пустыню и водопады помогает локейшен-скаут – человек по подбору мест для съемок. Такой специалист работает и в кинопарке "Москино", передает портал мэра и правительства столицы.

На территории кинопарка уже построили 18 площадок, на которых можно снять фильм или сериал, где действия происходят в любой эпохе. Со всеми нюансами работы в натурных декорациях продюсеров знакомит локейшен-скаут.

Одной из главных его задач является организация запоминающихся кадров. Так, специалист изучает сценарий, общается с режиссером и художниками, а затем приступает к поиску подходящего для съемок места. Он подбирает локацию с учетом технического оснащения проекта и времени суток.

Кроме того, локейшен-скаут взаимодействует с самыми разными людьми. От него требуются внимательность и находчивость при оформлении документов и решении логистических задач.

При этом именно он является одним из первых специалистов, с которым знакомятся кинопроизводители, так как он знает все детали каждой площадки. Так, скаут кинопарка "Москино" расскажет, где можно снять кадры Москвы времен конструктивизма, Кремля Петровской эпохи и русской глубинки с деревенскими избами.

В кинопарке "Москино" гости могут посетить Древнюю Русь, партизанскую деревню в Белоруссии времен Великой Отечественной войны, а также Берлин 1945 года. Для посетителей создали площадки разных городов и стран. К настоящему моменту для гостей кинопарка подготовлено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры.

Народный артист РФ Александр Панкратов-Черный высоко оценил работу кинопарка "Москино". Он отметил, что благодаря ему упрощается процесс создания фильмов и экономятся средства производителей.