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30 сентября, 13:50

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"Это Москва. Туризм": музеи театров столицы

"Это Москва. Туризм": музеи театров столицы

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Хороший театр имеет признание у зрителей в течение долгих лет. И у таких театров остаются артефакты их творческой жизни – это реквизит и костюмы к спектаклям-аншлагам, редкие фотографии.

Например, музей театра кукол Сергея Образцова начал свою работу в 1937 году с простой выставки на балконе, а сегодня это один из крупнейших театральных музеев в России. В нем представлено более 5 тысяч кукол.

Еще один важный музей – музей МХАТ. По предложению Константина Станиславского спустя 25 лет после основания театра был открыт музей. Первая экспозиция была посвящена юбилею МХАТа и располагалась под сценой.

А в музее театра "Уголок дедушки Дурова" взрослые и дети смогут познакомиться с историей прославленной цирковой династии. Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".

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