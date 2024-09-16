"Это Москва. Туризм": осенние трамвайные маршруты

Команда проекта "Это Москва. Туризм" составила подборку из топ-3 живописных трамвайных маршрутов. Например, на маршруте № 25 можно добраться до ВДНХ и увидеть символ победы Советского Союза в Великой отечественной войне – арку Главного входа и дом-музей конструктора С. П. Королева.

Трамвай № 11 довезет до музея-усадьбы "Измайлово", а № 27 – до парка "Дубки" с прудами, колоннадами и ротондами. Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".