Москвичи начали тестировать первые в России цифровые станции

Пассажиры столичного метро тестируют первые в России цифровые станции. Их установили в терминале городского вокзала Нижегородская и на станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии.

В разработках новейшие технологии объединили с привычными сервисами. Цифровые станции оснащены современными турникетами с возможностью оплаты по карте или биометрии. На полу вместо наклейки разместили голограмму. Также есть мини-проекторы, которые выводят полезную информацию над эскалаторами.

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