Строители начали сборку металлоконструкций схода на платформу на вокзале Беговая

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Строители собирают металлоконструкции схода на вторую платформу на городском вокзале Беговая, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Сейчас строители ведут монолитные работы на восточном вестибюле. В целом реконструкция остановки выполнена на одну треть.

"Проектом реконструкции городского вокзала Беговая предусмотрено строительство трех пассажирских платформ и надземного пассажирского вестибюля", – напомнил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Также строители планируют устроить здесь три навеса. Общая длина платформы составит 275 метров. Здесь будут останавливаться поезда МЦД-1 и МЦД-4. Сходы из вестибюля оборудуют эскалаторами и лифтами, а надземный выход интегрируют с существующим проходом на станцию "Беговая" столичного метро.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Троицкая линия метрополитена станет одной из самых протяженных. Сейчас станция "Университет Дружбы Народов" готова уже на 97%. Рабочие уже смонтировали два мозаичных панно.

