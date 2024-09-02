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02 сентября, 07:15

Транспорт

Рижский вокзал открылся после реконструкции

Рижский вокзал открылся после реконструкции

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Рижский вокзал открылся после реконструкции

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В Москве после полутора лет реконструкции открыли Рижский вокзал. Там провели работы, необходимые для создания крупного транспортного узла. Специалисты построили две новые платформы с навесами, энергоэффективным освещением, динамической и статической навигацией.

В будущем здесь появится московский городской вокзал Рижская, который объединит две линии метро и три центральных диаметра. Это будет один из крупнейших пересадочных узлов в столице с многофункциональным центром и парковками. Через него также пройдет высокоскоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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