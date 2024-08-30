Депутат МГД Александр Козлов: первый этап создания конкорса на МЦД-2 Щербинка завершен

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Пешеходный трафик через новый мост на станции МЦД-2 Щербинка запущен, а старый полностью деформирован. Можно сказать, что первый этап по созданию конксорса закончен, сообщил депутат Московской городской Думы Александр Козлов, постоянно контролирующий ход строительства станции МЦД-2 Щербинка и благоустройство вокруг нее.

"Снос изношенного перехода позволит использовать освободившееся пространство для строительства запланированных дополнительных эскалаторных подъемников и сходов к станции", – рассказал депутат.

Он также проинформировал, что основные работы по устройству бортового камня, прокладке кабельной линии для монтажа новых опор освещения в рамках благоустройства вокруг станции уже выполнены.

В ближайшее время специалисты будут производить следующие работы: уберут под землю воздушные линии, обустроят новые пешеходные маршруты и заменят покрытия на существующих тротуарах и проезжей части, обустроят газон, обновят уличные фонари, разместят современные остановочные павильоны, сделают перекресток улиц Железнодорожной и Юбилейной круговым, на месте стихийной парковки со стороны Бутовского тупика оборудуют перехватывающую парковку на более 50 машиномест, поделился планами Козлов.

"Главная задача – своевременное завершение работ по благоустройству вокруг станции, и мы за этим внимательно следим", – подчеркнул парламентарий.

Модернизация станции Щербинка завершится в 2024 году, заявил ранее Сергей Собянин. Глава города подчеркнул, что на ее месте появится современный вокзал.

Мэр также напомнил, что Щербинка вошла в состав второго МЦД еще в 2019 году. Годом позднее в МЦД-2 включили Остафьево, а в 2023-м запустили "Калужско-Нижегородский" МЦД-4.

