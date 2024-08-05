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05 августа, 10:38

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Депутат МГД Козлов: в поселении Московский создадут мурал в честь вирусолога Чумакова

Фото: Анна Семеник

Жители дома 6 Института полиомиелита в поселении Московский на общем собрании собственников одобрили решение разместить изображение великого ученого-вирусолога Михаила Чумакова на стене собственного дома. Об этом Агентству "Москва" сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

"Свое решение жители утвердили в ходе очной части общего собрания собственников. Информацию об этом мне передал муниципальный депутат, первый заместитель Центра Чумакова Алексей Афонин, который также передал мне подписи жителей, собранные в поддержку мурала в честь великого академика, спасшего мир от эпидемии полиомиелита. На встрече мы обсудили с Алексеем Юрьевичем дальнейшие шаги по реализации проекта", – сказал он.

По его словам, к нему обратились за помощью для воплощения инициативы в жизнь. Он подчеркнул, что окажет необходимую поддержку, для того чтобы на стене многоквартирного дома как можно быстрее появился мурал.

"Мы должны всеми способами увековечивать и сохранять память о наших великих научных деятелях, которые совершили прорыв, спасли миллионы людей. Тем более когда есть стремление самих жителей это сделать. Уверен, что огромное желание в виде сбора подписей жителей, проведенного ОСС, – значительно ускорит прохождение всех согласований", – считает Козлов.

Ранее волонтеры проекта по сбору подписей за памятник ученым в Юго-Западном административном округе столицы в рамках акции провели опрос и предложили прохожим отправиться в путешествие в виртуальную реальность с помощью VR-очков. За два дня акции в ней приняли участие более 250 человек, и абсолютное большинство жителей поддерживают идею установки памятника, рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

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