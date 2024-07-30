Мария Киселева: памятник академику Бочвару установят на улице, носящей его имя

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Москвичи смогут принять участие в лекциях, экскурсиях, круглых столах и конкурсах в рамках программы, подготовленной к празднованию года Бочвара в районе Щукино. Об этом Агентству "Москва" сообщила член комиссии Мосгордумы по образованию, телеведущая Мария Киселева по итогам экскурсии, посвященной истории улицы Академика Бочвара, которую провели сотрудники библиотеки № 243 в память о выдающемся ученом-металловеде.

"Вместе с руководством научно-исследовательского института и муниципальными депутатами, мы подготовили, на мой взгляд, очень интересную программу, главная цель которой – не только рассказать о ярком и значимом российском ученым, но популяризировать научную работу как направление деятельности", – сказала Киселева.

В 2024 и 2025 годах в Щукине отметят сразу две памятные даты: 80-летие ВНИИНМ и 40-летие присвоения улице Малой Щукинской имени академика. Кроме того, стараниями руководителей Института, общественников, при непосредственном участии депутата Мосгордумы Марии Киселевой готовят к установке памятник ученому. Уже разработан проект, теперь свой вердикт должен вынести художественно-экспертный совет при департаменте культурного наследия Москвы и Московская городская дума.

Ранее Владимир Путин открыл памятник адмиралу Федору Ушакову в Санкт-Петербурге в День ВМФ. Высота фигуры адмирала составляет 3,6 метра, общая высота монумента – около восьми метров.

До этого в Москве обсудили со скульптором Дмитрием Губановым концепцию мемориала в память о героях Великой Отечественной войны в парке "Сосенки". Специалист предложил создать мемориал в виде фигуры солдата, обелиска с барельефами или целый комплекс с площадью и памятными досками.

