Россиянам старше 80 лет повысят пенсии с 1 сентября 2024 года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В сентябре 2024 года в России вступит в силу немало изменений. К примеру, в школьном расписании появятся новые предметы, пассажиров автобусов и такси дополнительно защитят, а управляющие компании начнут контролировать строже.

Работа и социальная сфера

С 1 сентября повысятся пенсии у россиян, которым в августе исполнилось 80. Прибавка случится за счет повышения фиксированной выплаты с 8 134 рублей 88 копеек до 16 269 рублей 76 копеек. Эта же мера коснется тех, кто в августе получил I группу инвалидности. Кроме того, пересчитают пенсии уволившимся с работы три месяца назад.

Также с началом осени при оплате сотрудникам сверхурочной работы учтут премии и компенсации (ранее брали во внимание только ставку и оклад).

Еще одно важное нововведение – с 9 сентября резко увеличится госпошлина за расторжение брака: вместо 650 рублей теперь придется заплатить 5 000. Вырастут в цене и другие услуги: например, оспаривание решений госорганов будет стоить 3 тысячи рублей вместо 300.

Образование

С нового учебного года школьникам запретят пользоваться телефонами на занятиях, за исключением экстренных случаев, а учителя получат официальное право делать детям замечания. Кроме того, в расписании уроков появятся три новых предмета – семьеведение, основы безопасности и защиты Родины и труды, которые заменят технологию. Более подробно об этих нововведениях можно прочитать в нашем материале.

Кроме того, с 1 сентября все образовательные учреждения обязаны вывешивать на здании или устанавливать на территории Государственный флаг России. Ранее это делали только школы.

Также с приходом осени вырастут персональные стипендии имени Дмитрия Лихачева, Анатолия Собчака, Егора Гайдара, Андрея Вознесенского, Александра Солженицына, Владимира Туманова и Юрия Маслюкова, постановило правительство. Теперь их размер составит 15 тысяч рублей. Каждую из стипендий ежемесячно получают по 10 студентов очных отделений государственных и негосударственных вузов.

Оборона

С 1 сентября тем, кто поступил на службу в Следственный комитет или прокуратуру сразу после вуза, будут давать отсрочку от армии. Однако для этого нужно иметь спецзвание или классный чин прокурорского работника. Также сотрудников этих ведомств освободят от военных сборов.

Транспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 1 сентября инвалидов I группы запретили высаживать из автобуса при каких-либо обстоятельствах. Если нарушить эту норму, перевозчик может получить штраф до 30 тысяч рублей.

Также с 1 сентября перевозчики такси будут обязаны страховать гражданскую ответственность (ОСГОП) за причинение вреда жизни и здоровью пассажира. Ранее же компенсации выплачивались только в рамках ОСАГО, по которому при гибели человека в ДТП по вине водителя предельная компенсация составляла 500 тысяч рублей. Новый же полис предусматривает максимальную выплату в два миллиона.

Кроме того, водители теперь смогут закрывать штраф за неоплату проезда по платной дороге со скидкой 50%. Главное, сделать это в течение 20 дней после вынесения постановления. Без скидки штрафы составляют 1,5 тысячи рублей для водителей легковых автомобилей и 5 тысяч – для грузовиков и автобусов.

Также с 1 сентября меняются тарифы проезда на столичном речном электротранспорте. Теперь по карте "Тройка" нужно заплатить 300 рублей в будни и 450 – в выходные, а при бесконтактной оплате – 350 и 500 соответственно. Самым выгодным вариантом останется биометрия – 200 и 350 рублей. При этом бесплатно прокатиться на речных электросудах можно по карте "Тройка" с билетом "Единый" на 30, 90 и 365 дней. Не возьмут деньги и за проезд детей до 7 лет в сопровождении взрослого (при этом надо предъявить документ).

Жилье

С 1 сентября вступит в силу закон, который должен защитить россиян от недобросовестных управляющих компаний. Теперь их учредители, чьи лицензии аннулированы, не смогут создавать такие же организации, пока их не исключат из специального реестра. Документ выдадут или продлят, только если:



нет неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие статьи;

нет привлечения к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований в течение трех лет;

нет записей о банкротстве в Едином федеральном реестре за последние три года.

Также с 11 сентября в России упростят продажу ипотечного жилья для тех, кто столкнулся с финансовыми трудностями. Теперь заемщики смогут сами реализовать квартиру или дом без суда и публичных торгов. Кредиторам нужно будет уведомить банк о своих планах по продаже, а далее у банка будет 10 дней, чтобы принять положительное или отрицательное решение.

Кроме того, с 25 сентября субсидию на оплату ЖКХ будут оформлять на "Госуслугах", следует из постановления правительства. Чтобы получить помощь, достаточно будет подать электронное заявление через личный кабинет. При этом вариант оформить субсидию через МФЦ тоже остается.

Торговля

С 1 сентября правительство вводит минимальные розничные цены на продукцию с никотином. Теперь грамм табака не может стоить меньше 21 рубля, а грамм бестабачной смеси для нагревания – двух рублей. Кроме того, минимальная цена за миллилитр жидкости для вейпов составит от 71 до 152 рублей в зависимости от упаковки.



