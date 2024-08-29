С 1 сентября на Сиреневом бульваре в Северном Измайлове изменится схема движения

Фото: Геннадий Михайлов

Недавно жители Северного Измайлова столкнулись с серьезными транспортными проблемами. Институт физической культуры установил забор вокруг своей территории, и девять домов в начале Сиреневого бульвара оказались отрезанными от удобного подъезда к ним. Чтобы попасть во дворы этих домов, жителям приходилось выезжать на Щелковское шоссе, делать разворот или ехать через метро "Партизанская" и дублер СВХ, делая большой крюк.

В общей сложности жителям приходилось проезжать более 5,6 километра в объезд. Это вызывало массу неудобств: потерю времени, дополнительный расход топлива.

Инициативная группа объединилась и обратилась за помощью к заместителю начальника Московской железной дороги Петру Потапову. Благодаря активной позиции, сбору подписей и обращениям в префектуру ВАО схему движения на Сиреневом бульваре пересмотрели.

С 1 сентября ЦОДД вводит двустороннюю схему на Сиреневом бульваре от Измайловского проезда до дома 1, корпуса 4. Протяженность пути к дому составит теперь всего 300 метров.

"Благодаря общим усилиям мы добились успеха! Я рад, что мы смогли достичь такого результата вместе. Ваша активность и вера в победу сделали это возможным! Эта победа доказывает, что мы способны решать проблемы сообща, что наши голоса имеют значение и что мы можем менять жизнь к лучшему!" – сказал Потапов.

Между тем в районе Чертаново Центральное рассматривается возможность введения одностороннего движения в "малом школьном проезде" – участке дороги от дома 27 по улице Чертановской до дома 22Г по улице Кировоградской.

Такое изменение в организации дорожного движения просят внести жители близлежащих домов, которые жалуются на стихийную парковку на данном участке. Это затрудняет движение и ставит под угрозу безопасность пешеходов, особенно рядом с образовательными и социальными учреждениями.

