АТОР заявила о задержках рейсов Turkish Airlines между Москвой и Турцией

Фото: depositphotos/Feverpitch

Авиакомпания Turkish Airlines столкнулась со сложностями с полетами между Москвой и Турцией из-за веерной задержки рейсов, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Десятки российских туристов ожидают вылета из Внуково", – цитирует ТАСС.

По данным АТОР, такая ситуация наблюдается с выходных, 31 августа – 1 сентября. Вылет рейса ТК3955 из Москвы в Анталью откладывается уже с 1 сентября. Сначала самолет планировал вылететь в 14 часов, однако позже его перенесли на 18:15.

Задержки наблюдаются и на других турецких направлениях компании, включая вылеты в Стамбул, Бодрум, Анталью и Даламан. Аналогичные сложности касаются также обратных перелетов, а также вылеты в Турцию из Санкт-Петербурга и обратно.

Накануне сообщалось, что на турецкие курорты не смогли вылететь более 150 россиян. Часть рейсов были перенесены на 15 часов. Пассажиры жаловались, что сотрудники отвечают им в грубой форме и почти не выдают еду и воду. Задержка, по словам перевозчика, якобы связана с временными ограничениями в аэропортах Москвы.

