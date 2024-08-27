Генконсульство: россиянки, которым был запрещен выезд из Турции, покинули страну

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Две россиянки, которым запрещалось покидать Турцию из-за инцидента в аэропорту Антальи, вылетели в Россию. Об этом сообщается в телеграм-канале Генконсульства РФ в Анталье.

7 июня суд в Турции квалифицировал действия россиянок как оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля, нанесение телесных повреждений должностному лицу и вынес решение о запрете на выезд из страны на период разбирательства. Тогда сотрудники Генконсульства РФ в Анталье оперативно подключились к решению вопроса и начали регулярно обращаться в местные компетентные органы.

По итогам совместной работы посольства России в Турции, Генконсульства РФ и соответствующего адвоката с турецкой стороной с учетом гуманитарных обстоятельств был снят запрет на выезд указанных гражданок с территории страны.

В связи с произошедшим в консульском представительстве вновь призвали россиян максимально ответственно планировать и осуществлять свои зарубежные поездки, а также оценивать все риски, так как за границей все туристы подпадают под иностранную юрисдикцию и обязаны соблюдать законы страны пребывания.

Между тем в Турции планируют реализовать проект по снятию отпечатков пальцев при въезде в страну. Глава турецкого МВД Али Ерликая объяснил, что такая же схема работает в США и Великобритании. Он также добавил, что удостоверения личности тех, кто получил статус временной защиты, особенно сирийцев, чипируют.