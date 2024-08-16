Посольство РФ: планы Турции снимать у въезжающих отпечатки пальцев не коснутся туристов

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Посольство РФ рассчитывает на разъяснения Турции о мерах по снятию отпечатков пальцев у въезжающих в страну. Ожидается, что эти правила не коснутся туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

"Конечно, вопрос введения подобного рода мер является прерогативой местных компетентных властей. Некоторые страны действительно имеют такую практику. В турецком же преломлении мы исходим из того, что о таких мерах, когда дойдет до их применения, будет объявлено заблаговременно", – подчеркнуло посольство.

О подготовке проекта по снятию отпечатков пальцев при въезде в Турцию стало известно 14 августа. Глава турецкого МВД Али Ерликая объяснил, что такая же схема работает в США и Великобритании. Он также добавил, что удостоверения личности тех, кто получил статус временной защиты, особенно сирийцев, чипируют.

Вместе с тем в июле турецкие власти приняли поправки к закону о гражданской авиации, которые, в частности, ужесточают процедуры досмотра пассажиров в аэропортах. Теперь сотрудники службы безопасности смогут досматривать вещи пассажиров – личный багаж и электронные устройства – на входах в терминал и в зону посадки.

Кроме того, поправки предполагают введение штрафов на сумму от 620 до 15,6 тысячи долларов за то, что экипаж самолета не уведомил власти страны о каких-либо нарушениях закона.

