Глава МВД Ерликая: отпечатки пальцев начнут снимать при въезде в Турцию

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Анкара готовится реализовать проект по снятию отпечатков пальцев при въезде в Турцию, сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая. Его слова приводит газета Sabah.

По его словам, такая же схема работает в США и Великобритании. Он также добавил, что удостоверения личности тех, кто получил статус временной защиты, особенно сирийцев, чипируют.

Министр подчеркнул, что подделать эти удостоверения будет невозможно.

Ранее турецкие власти приняли поправки к закону о гражданской авиации, которые, в частности, ужесточают процедуры досмотра пассажиров в аэропортах. Теперь сотрудники службы безопасности смогут досматривать вещи пассажиров – личный багаж и электронные устройства – на входах в терминал и в зону посадки. Эти правила соответствуют нормам Конвенции о международной гражданской авиации.

В случае отказа пассажира предоставить свои вещи для досмотра его не пустят в аэропорт или в зону вылета. Запрещенные к провозу вещи сотрудники конфискуют на месте.

Кроме того, поправки предполагают введение штрафов на сумму от 620 до 15,6 тысячи долларов за то, что экипаж самолета не уведомил власти страны о каких-либо нарушениях закона, которые произошли на борту во время полета. Также штраф около 1,8 тысячи долларов будет грозить за запуск квадрокоптера без разрешения или за пределами разрешенных управлением гражданской авиации зон.

