Haberturk: Турция ужесточит правила досмотра пассажиров в аэропортах

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Турецкие власти приняли поправки к закону о гражданской авиации, которые, в частности, ужесточают процедуры досмотра пассажиров в аэропортах. Об этом сообщает издание Haberturk.

Теперь сотрудники службы безопасности смогут досматривать вещи пассажиров – личный багаж и электронные устройства – на входах в терминал и в зону посадки. Эти правила соответствуют нормам Конвенции о международной гражданской авиации.

В случае отказа пассажира предоставить свои вещи для досмотра его не пустят в аэропорт или в зону вылета. Запрещенные к провозу вещи сотрудники конфискуют на месте.

Кроме того, поправки предполагают введение штрафов на сумму от 620 до 15,6 тысячи долларов за то, что экипаж самолета не уведомил власти страны о каких-либо нарушениях закона, которые произошли на борту во время полета. Также штраф около 1,8 тысячи долларов будет грозить за запуск квадрокоптера без разрешения или за пределами разрешенных управлением гражданской авиации зон.

Массовые задержки рейсов произошли в аэропорту Антальи в Турции в начале июля. Переносы вылетов коснулись рейсов в Россию, Европу и по другим направлениям.

По информации местных СМИ, причиной массовых сбоев стала забастовка авиадиспетчеров, которые требовали повышения зарплаты. Также на задержки рейсов повлиял высокий туристический сезон.

