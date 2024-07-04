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Власти Финляндии в рамках новых поправок в закон об иностранцах планируют с 1 сентября ужесточить некоторые нормы по въезду в страну. Об этом сообщается на сайте финского правительства.

Уточняется, что теперь в данном законе будет прописана каждая ситуация, при которой иностранному гражданину могут отказать в выдаче вида на жительство (ВНЖ). Среди таких оснований, в частности, незаконная работа на территории страны, предоставление ложной информации, брак по расчету и незаконное пребывание.

Также власти страны введут более строгие требования для подтверждения личности просителей убежища. Кроме того, они не смогут изменить правовые основания для нахождения в Финляндии, к примеру, связанные с работой или целью получения ВНЖ. Как заявляется, это поможет предотвратить случаи, когда заявитель просит об убежище только для того, чтобы найти работу или учиться в Финляндии.

Помимо этого, новые поправки предполагают добавление к информации об отказе о въезде биометрических данных в шенгенскую информационную систему.

Президент Финляндии Александр Стубб должен утвердить поправки 5 июля.

В мае финские власти заявили, что в рамках нового закона "О выдворении" сотрудники пограничной службы Финляндии будут выдворять беженцев, которые въезжают в страну через границу с РФ без объяснения причин, обратно в Россию.

В ФСБ РФ считают, что миграционный кризис на границе РФ и Финляндии спровоцирован Хельсинки. Так, незадолго до прибытия мигрантов на границу в западной прессе и соцсетях Финляндия активно распространяла информацию о готовности предоставлять убежище всем иностранцам, в том числе тем, кто прибыл в страну незаконно.